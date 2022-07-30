今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、OPPO「Reno7 A」が初首位 2022/7/30
「BCNランキング」2022年7月18日から24日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Reno7 A OPG04（OPPO）
2位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
3位 Redmi Note 11 Pro 5G（Xiaomi）
4位 Reno7 A（OPPO）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
7位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
8位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
9位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 moto g52j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Reno7 A OPG04（OPPO）
2位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
3位 Redmi Note 11 Pro 5G（Xiaomi）
4位 Reno7 A（OPPO）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
7位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
8位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
9位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 moto g52j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。