今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、OPPO「Reno7 A」が初首位　2022/7/30

実売データ

2022/07/30 09:00

　「BCNランキング」2022年7月18日から24日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Reno7 A OPG04（OPPO
2位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ
3位　Redmi Note 11 Pro 5GXiaomi
4位　Reno7 A（OPPO）
5位　Xperia 10 IV（ソニー
6位　Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
7位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG
8位　Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
9位　AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 moto g52j 5G（Motorola Mobility）
 
Reno7 A OPG04


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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