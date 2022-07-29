今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、Xbox純正品が首位返り咲き　2022/7/29

実売データ

2022/07/29 07:30

　「BCNランキング」2022年7月18日から24日の日次集計データによると、PC用ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
マイクロソフト

2位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

3位　グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）

4位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム

5位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

6位　Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ Windows 10用ワイヤレスアダプター
（マイクロソフト）

7位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）

8位　ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）

9位　G29 DRIVING FORCE
LPRC-15000（ロジクール）

10位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
 
Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 