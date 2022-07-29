今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、Xbox純正品が首位返り咲き 2022/7/29
実売データ
2022/07/29 07:30
「BCNランキング」2022年7月18日から24日の日次集計データによると、PC用ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
2位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
3位 グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）
4位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
5位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
6位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ Windows 10用ワイヤレスアダプター
（マイクロソフト）
7位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
8位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
9位 G29 DRIVING FORCE
LPRC-15000（ロジクール）
10位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
2位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
3位 グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）
4位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
5位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
6位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ Windows 10用ワイヤレスアダプター
（マイクロソフト）
7位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
8位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
9位 G29 DRIVING FORCE
LPRC-15000（ロジクール）
10位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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