今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーがデノンを逆転して首位返り咲き

実売データ

2022/07/26 12:00

　「BCNランキング」2022年7月11日から17日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

2位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

3位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル

4位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

5位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

6位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

7位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）

8位　Bose TV Speaker
（BOSE）

9位　SOUNDBAR 700 ボーズブラック
BOSE

10位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
 
HT-S100F


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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