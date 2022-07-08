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今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、ロジクール「F310 GAMEPAD」が首位返り咲き　2022/7/8

実売データ

2022/07/08 12:30

　「BCNランキング」2022年6月27日から7月3日の日次集計データによると、ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
マイクロソフト

3位　Xbox ワイヤレスコントローラー + Windows 10用ワイヤレスアダプター
（マイクロソフト）

4位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

5位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

6位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

7位　ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）

8位　ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）

9位　HGワイヤレスバトルパッドターボProSW ブラック
SWF2283（ゲームテック）

10位 グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）
 
F310 GAMEPAD


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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