今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、エレコムが2位・3位にランクイン　2022/7/5

実売データ

2022/07/05 07:30

　「BCNランキング」2022年6月20日から26日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム

3位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

4位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

4位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

6位　無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）

7位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

8位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

9位　無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）

10位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード
TK-FDM063TBK（エレコム）
 
TK-FDP099TBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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