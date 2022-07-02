今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、OPPO新機種「Reno7 A」が首位初登場 2022/7/2
「BCNランキング」2022年6月20日から26日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年6月20日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、OPPOが6月23日に発売した新機種「Reno7 A」が1位にランクインした。同社製品が1位になるのは6週ぶり。先週、初めて首位を獲得したGoogle「Pixel 5a (5G)(Softbank)」は2位に後退したものの、実売台数は前週より伸びており依然好調だ。3位のソニー「Xperia Ace III SO-53C」は前週4位からワンランクアップ。登場3週目で初めてTOP3に入った。
1位 Reno7 A（OPPO）
2位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
3位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 arrows We F-51B（FCNT）
6位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
7位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
8位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
9位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年6月20日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、OPPOが6月23日に発売した新機種「Reno7 A」が1位にランクインした。同社製品が1位になるのは6週ぶり。先週、初めて首位を獲得したGoogle「Pixel 5a (5G)(Softbank)」は2位に後退したものの、実売台数は前週より伸びており依然好調だ。3位のソニー「Xperia Ace III SO-53C」は前週4位からワンランクアップ。登場3週目で初めてTOP3に入った。
1位 Reno7 A（OPPO）
2位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
3位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 arrows We F-51B（FCNT）
6位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
7位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
8位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
9位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。