今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、ホリの格闘ゲーム向け新製品が首位初登場 2022/7/1
実売データ
2022/07/01 12:30
「BCNランキング」2022年6月20日から26日の日次集計データによると、PC用ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）
2位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
3位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
4位 ファイティングスティックα for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-013（ホリ）
5位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
6位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
7位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
8位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
9位 EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）
10位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）
2位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
3位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
4位 ファイティングスティックα for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-013（ホリ）
5位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
6位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
7位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
8位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
9位 EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）
10位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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