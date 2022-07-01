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今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、ホリの格闘ゲーム向け新製品が首位初登場　2022/7/1

実売データ

2022/07/01 12:30

　「BCNランキング」2022年6月20日から26日の日次集計データによると、PC用ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ファイティングコマンダー OCTA for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-023（ホリ）

2位　Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
マイクロソフト

3位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

4位　ファイティングスティックα for PlayStation 5 PlayStation 4 PC
SPF-013（ホリ）

5位　Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）

6位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

7位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

8位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

9位　EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）

10位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
 
SPF-023


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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