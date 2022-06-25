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今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、Xbox純正コントローラーが2位にランクイン　2022/6/25

実売データ

2022/06/25 12:00

　「BCNランキング」2022年6月13日から19日の日次集計データによると、PC用ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
マイクロソフト

3位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

4位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

5位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

6位　ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）

7位　グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）

8位　Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）

9位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）

10位 ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）
 
XBOX ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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