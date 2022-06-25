今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、Xbox純正コントローラーが2位にランクイン 2022/6/25
実売データ
2022/06/25 12:00
「BCNランキング」2022年6月13日から19日の日次集計データによると、PC用ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
3位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
4位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
5位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
6位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
7位 グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）
8位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
10位 ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
3位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
4位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
5位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
6位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
7位 グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）
8位 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
10位 ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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