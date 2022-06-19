今売れてるスマートフォンTOP10、ソニー新機種が8位に初登場　2022/6/19

「BCNランキング」2022年6月6日から12日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 13 Pro（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 AQUOS wish（シャープ）
7位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
8位 Xperia Ace III（ソニー）
9位 Reno5 A（OPPO）
10位 AQUOS sense6（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 13 Pro（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 AQUOS wish（シャープ）
7位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
8位 Xperia Ace III（ソニー）
9位 Reno5 A（OPPO）
10位 AQUOS sense6（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。