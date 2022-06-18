今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、ソニー新機種「Xperia Ace III SO-53C」が初登場 2022/6/18
「BCNランキング」2022年6月6日から12日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年6月6日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、FCNT「arrows We F-51B」が4週連続で首位を守った。2位には「Galaxy A53 5G SC-53C」が前週の4位から浮上。登場3週目で初めてTOP3に入った。ソニーが6月10日に発売した新機種「Xperia Ace III SO-53C」は4位に初登場。ライト層をターゲットにした「Xperia Ace」シリーズの最新モデルで、シンプルな操作感や長寿命バッテリーなどが特徴だ。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
3位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
4位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
5位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
6位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
7位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
8位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
9位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 Reno5 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年6月6日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、FCNT「arrows We F-51B」が4週連続で首位を守った。2位には「Galaxy A53 5G SC-53C」が前週の4位から浮上。登場3週目で初めてTOP3に入った。ソニーが6月10日に発売した新機種「Xperia Ace III SO-53C」は4位に初登場。ライト層をターゲットにした「Xperia Ace」シリーズの最新モデルで、シンプルな操作感や長寿命バッテリーなどが特徴だ。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
3位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
4位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
5位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
6位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
7位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
8位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
9位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 Reno5 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。