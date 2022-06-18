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今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、ソニー新機種「Xperia Ace III SO-53C」が初登場　2022/6/18

実売データ

2022/06/18 12:00

　「BCNランキング」2022年6月6日から12日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2022年6月6日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、FCNT「arrows We F-51B」が4週連続で首位を守った。2位には「Galaxy A53 5G SC-53C」が前週の4位から浮上。登場3週目で初めてTOP3に入った。ソニーが6月10日に発売した新機種「Xperia Ace III SO-53C」は4位に初登場。ライト層をターゲットにした「Xperia Ace」シリーズの最新モデルで、シンプルな操作感や長寿命バッテリーなどが特徴だ。

1位　arrows We F-51B（FCNT）
2位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG
3位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google
4位　Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
5位　Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE
6位　Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
7位　AQUOS wish A104SH（シャープ
8位　Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO
9位　AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 Reno5 A（OPPO）
 


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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