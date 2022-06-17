前世代モデルが1位と2位！ 今売れてる外付けSSDランキングTOP10　2022/6/17

実売データ

2022/06/17 12:30

　「BCNランキング」2022年6月6日から12日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー

2位　SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）

3位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

4位　Portable SSD 480GB
SDSSDE30-480G-J25（WesternDigital

5位　SSD-PGU3/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）

6位　SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）

6位　SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）

8位　SSD-PGU3C 500GB ブラック
SSD-PG500U3-BC（バッファロー）

9位　Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG

10位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE61-1T00-J25（WesternDigital）
 
バッファローの外付けSSD「SSD-PUT1.0U3-BKA」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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