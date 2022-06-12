今売れてるスマートフォンTOP10、シャープ「AQUOS sense6」が2週ぶりTOP10入り 2022/6/12
「BCNランキング」2022年5月30日から6月5日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 13 Pro（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 AQUOS wish（シャープ）
7位 AQUOS sense6（シャープ）
8位 Reno5 A（OPPO）
9位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
10位 Pixel 5a (5G)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 13 Pro（アップル）
5位 arrows We（FCNT）
6位 AQUOS wish（シャープ）
7位 AQUOS sense6（シャープ）
8位 Reno5 A（OPPO）
9位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
10位 Pixel 5a (5G)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。