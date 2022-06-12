  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • いま売れているのはソニー？シャープ？　4Kチューナー搭載テレビ売れ筋ランキング　2022/6/12

いま売れているのはソニー？シャープ？　4Kチューナー搭載テレビ売れ筋ランキング　2022/6/12

実売データ

2022/06/12 09:00

　「BCNランキング」2022年5月30日から6月5日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ
2位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
3位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
4位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
5位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
6位　VIERA TH-40JX750（パナソニック
7位　REGZA 43C350X（TVS REGZA）
8位　50v型 4K液晶テレビ 50A6GHisense
9位　REGZA 55C350X（TVS REGZA）
10位 BRAVIA KJ-43X85J（ソニー）
 
AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 