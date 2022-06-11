  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャオミ「Redmi Note 11 Pro 5G」が10位に初登場　2022/6/1

今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャオミ「Redmi Note 11 Pro 5G」が10位に初登場　2022/6/1

実売データ

2022/06/11 17:30

　「BCNランキング」2022年5月30日から6月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　arrows We F-51B（FCNT）
2位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google
3位　AQUOS wish A104SH（シャープ
4位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG
5位　AQUOS wish SHG06（シャープ）
6位　Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO
7位　AQUOS sense6 SH-M19A（シャープ）
8位　AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
9位　Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE
9位　Redmi Note 11 Pro 5G（Xiaomi
 
Redmi Note 11 Pro 5G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 