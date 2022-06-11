今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャオミ「Redmi Note 11 Pro 5G」が10位に初登場 2022/6/1
「BCNランキング」2022年5月30日から6月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
3位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
6位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
7位 AQUOS sense6 SH-M19A（シャープ）
8位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
9位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
9位 Redmi Note 11 Pro 5G（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
3位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
6位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
7位 AQUOS sense6 SH-M19A（シャープ）
8位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
9位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
9位 Redmi Note 11 Pro 5G（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。