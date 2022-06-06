今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー「WF-1000XM4(B)」が4週ぶりTOP3入り 2022/6/6
実売データ
2022/06/06 12:00
「BCNランキング」2022年5月23日から29日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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