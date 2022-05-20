今売れてる外付けSSD TOP10！ PCを素早く快適に

「BCNランキング」2022年5月9日から15日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）
2位 SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）
3位 SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）
4位 SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）
5位 SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）
6位 SSD-PGU3/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
7位 SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）
8位 SSD-PGU3C 500GB ブラック
SSD-PG500U3-BC（バッファロー）
9位 Portable SSD 480GB
SDSSDE30-480G-J25（WesternDigital）
10位 Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）
2位 SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）
3位 SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）
4位 SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）
5位 SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）
6位 SSD-PGU3/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）
7位 SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）
8位 SSD-PGU3C 500GB ブラック
SSD-PG500U3-BC（バッファロー）
9位 Portable SSD 480GB
SDSSDE30-480G-J25（WesternDigital）
10位 Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。