今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro(2021)」が10週連続首位 2022/5/16
実売データ
2022/05/16 12:00
「BCNランキング」2022年5月2日から8日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
6位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット アイスグリーン
WF-C500(G)（ソニー）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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