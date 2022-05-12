Wi-Fi 6対応で売れているのは？　無線LANルーター売れ筋ランキング　2022/5/12

実売データ

2022/05/12 18:00

　「BCNランキング」2022年5月2日から8日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック
WSR-3200AX4S-BK（バッファロー

2位　Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC

3位　Aterm WX3600HP
PA-WX3600HP（NEC

4位　Aterm WX5400HP
PA-WX5400HP（NEC）

5位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）

6位　Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ホワイト
WSR-3200AX4S-WH（バッファロー）

7位　Wi-Fi 6(11ax)対応ルーターエントリーモデル ブラック
WSR-1800AX4S-B（バッファロー）

8位　Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC）

9位　WSR-1500AX2S ブラック
WSR-1500AX2S-BK（バッファロー）

10位 Archer AX73
（TP-Link）
 
Wi-Fi 6 対応ルーター スタンダードモデル ブラック WSR-3200AX4S-BK（バッファロー）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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