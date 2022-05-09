第1四半期に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー新製品「LinkBuds」がTOP10入り 2022/5/9
実売データ
2022/05/09 07:30
「BCNランキング」2022年1月1日から3月30日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
6位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 LinkBuds ホワイト
WF-L900(W)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
6位 LinkBuds グレー
WF-L900(H)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 LinkBuds ホワイト
WF-L900(W)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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