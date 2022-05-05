第1四半期に売れたノートPCランキング、NECとアップルがトップ争い　2022/5/5

実売データ

2022/05/05 18:00

　「BCNランキング」2022年1月1日から3月30日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/CAW（NEC

2位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/CAL（NEC

3位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

4位　LAVIE N15 パールホワイト
N1530/CAW（NEC）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

6位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）

7位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1530/CAL（NEC）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

9位　FMV LIFEBOOK AH42/F3 プレミアムホワイト
FMVA42F3W（富士通

10位 FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト
FMVA53E3W（富士通）
 
MGN63J/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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