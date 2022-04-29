テレワークあると便利なUSB対応PCカメラ最新ランキング　2022/4/29

「BCNランキング」2022年4月18日から24日の日次集計データによると、USB対応PCカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 HD Webcam C270n
C270n（ロジクール）
2位 C922n Pro Stream Webcam
C922n（ロジクール）
3位 HD Webcam C505
C505（ロジクール）
4位 高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）
5位 ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム）
6位 高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）
7位 HD Pro Webcam C920n
C920n（ロジクール）
8位 HD Webcam C615n
C615n（ロジクール）
9位 高画質HD対応200万画素Webカメラ(イヤホンマイク付き)
UCAM-C520FEBK（エレコム）
10位 BSW500MBK
（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 HD Webcam C270n
C270n（ロジクール）
2位 C922n Pro Stream Webcam
C922n（ロジクール）
3位 HD Webcam C505
C505（ロジクール）
4位 高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）
5位 ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム）
6位 高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）
7位 HD Pro Webcam C920n
C920n（ロジクール）
8位 HD Webcam C615n
C615n（ロジクール）
9位 高画質HD対応200万画素Webカメラ(イヤホンマイク付き)
UCAM-C520FEBK（エレコム）
10位 BSW500MBK
（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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