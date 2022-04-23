アイ・オー・データ機器の液晶モニターが人気！ 今売れてるTOP10　2022/4/23

実売データ

2022/04/23 09:00

　「BCNランキング」2022年4月11日から17日の日次集計データによると、液晶モニターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EX-LDH241DB（IOデータ機器）

2位　ZOWIE XL2411K（BenQジャパン

3位　EX-LDH221DB（IOデータ機器）

4位　EX-LDH271DB（IOデータ機器）

5位　KG221QAbmix（日本エイサー

6位　GigaCrysta EX-LDGC271TB（IOデータ機器）

7位　GigaCrysta EX-LDGC243HDB（IOデータ機器）

8位　HA240YAbmi（日本エイサー）

9位　VG240YSbmiipfx（日本エイサー）

10位 ZOWIE XL2546K（BenQジャパン）
 
IOデータ機器のEX-LDH241DB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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