アイ・オー・データ機器の液晶モニターが人気！ 今売れてるTOP10　2022/4/23

「BCNランキング」2022年4月11日から17日の日次集計データによると、液晶モニターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EX-LDH241DB（IOデータ機器）
2位 ZOWIE XL2411K（BenQジャパン）
3位 EX-LDH221DB（IOデータ機器）
4位 EX-LDH271DB（IOデータ機器）
5位 KG221QAbmix（日本エイサー）
6位 GigaCrysta EX-LDGC271TB（IOデータ機器）
7位 GigaCrysta EX-LDGC243HDB（IOデータ機器）
8位 HA240YAbmi（日本エイサー）
9位 VG240YSbmiipfx（日本エイサー）
10位 ZOWIE XL2546K（BenQジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EX-LDH241DB（IOデータ機器）
2位 ZOWIE XL2411K（BenQジャパン）
3位 EX-LDH221DB（IOデータ機器）
4位 EX-LDH271DB（IOデータ機器）
5位 KG221QAbmix（日本エイサー）
6位 GigaCrysta EX-LDGC271TB（IOデータ機器）
7位 GigaCrysta EX-LDGC243HDB（IOデータ機器）
8位 HA240YAbmi（日本エイサー）
9位 VG240YSbmiipfx（日本エイサー）
10位 ZOWIE XL2546K（BenQジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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