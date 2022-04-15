マイクロンとウエスタン、売れているのは？　内蔵SSD売れ筋ランキング　2022/4/15

実売データ

2022/04/15 18:00

　「BCNランキング」2022年4月4日から10日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

3位　WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital

4位　SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG

5位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）

6位　WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）

7位　Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）

8位　Ultra 3D SSD 1TB
SDSSDH3-1T00-G25（WesternDigital）

9位　SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B（SAMSUNG）

10位 Ultimate SU650 240GB
ASU650SS-240GT-R（ADATA Technology）
 
Crucial MX500 SSD 500GB CT500MX500SSD1（Micron Technology）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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