今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャープ「AQUOS wish」が初めて2位浮上 2022/4/9
「BCNランキング」2022年3月28日から4月3日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
3位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
4位 arrows We FCG01（FCNT）
5位 Galaxy S21 5G SCG09（SAMSUNG）
5位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
7位 Redmi Note 11（Xiaomi）
8位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
9位 BASIO4 KYV47（京セラ）
10位 かんたんスマホ2 A001KC（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
3位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
4位 arrows We FCG01（FCNT）
5位 Galaxy S21 5G SCG09（SAMSUNG）
5位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
7位 Redmi Note 11（Xiaomi）
8位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
9位 BASIO4 KYV47（京セラ）
10位 かんたんスマホ2 A001KC（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。