今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャープ「AQUOS wish」が初めて2位浮上　2022/4/9

実売データ

2022/04/09 17:30

　「BCNランキング」2022年3月28日から4月3日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　arrows We F-51B（FCNT）
2位　AQUOS wish A104SH（シャープ
3位　Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG
4位　arrows We FCG01（FCNT）
5位　Galaxy S21 5G SCG09（SAMSUNG）
5位　AQUOS wish SHG06（シャープ）
7位　Redmi Note 11（Xiaomi
8位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google
9位　BASIO4 KYV47（京セラ
10位 かんたんスマホ2 A001KC（京セラ）
 
AQUOS wish


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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