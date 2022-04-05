今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールがTOP3独占　2022/4/5

実売データ

2022/04/05 07:30

　「BCNランキング」2022年3月21日から27日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

4位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

5位　Wireless Combo MK270G
MK270G（ロジクール）

6位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

7位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

8位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

9位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

10位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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