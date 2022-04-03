今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone 12が6週連続首位、第3世代SEは2位浮上 2022/4/3
「BCNランキング」2022年3月21日から27日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 13 mini（アップル）
5位 iPhone SE(2nd)（アップル）
6位 iPhone 13 Pro（アップル）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 arrows We（FCNT）
9位 AQUOS wish（シャープ）
10位 Galaxy S21 5G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 13 mini（アップル）
5位 iPhone SE(2nd)（アップル）
6位 iPhone 13 Pro（アップル）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 arrows We（FCNT）
9位 AQUOS wish（シャープ）
10位 Galaxy S21 5G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。