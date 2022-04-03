今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone 12が6週連続首位、第3世代SEは2位浮上　2022/4/3

実売データ

2022/04/03 12:00

BCNランキング」2022年3月21日から27日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 12（アップル
2位　iPhone SE(3rd)（アップル）
3位　iPhone 13（アップル）
4位　iPhone 13 mini（アップル）
5位　iPhone SE(2nd)（アップル）
6位　iPhone 13 Pro（アップル）
7位　Reno5 AOPPO
8位　arrows We（FCNT）
9位　AQUOS wish（シャープ
10位 Galaxy S21 5GSAMSUNG
 
iPhone SE(3rd)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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