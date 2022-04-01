値上げ前に買うべきアイテム　内蔵SSDの最新ランキング　　2022/4/1

「BCNランキング」2022年3月21日から27日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
4位 SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）
5位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
6位 Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（WesternDigital）
7位 WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）
8位 WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）
9位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
10位 SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
4位 SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）
5位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
6位 Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（WesternDigital）
7位 WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）
8位 WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）
9位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
10位 SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。