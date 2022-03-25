PCの高速化に欠かせない内蔵SSD、人気ランキングTOP10　2022/3/25

実売データ

2022/03/25 18:00

BCNランキング」2022年3月14日から20日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

3位　WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital

4位　SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG

5位　WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）

6位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）

7位　Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（WesternDigital）

8位　SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）

9位　Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー

10位 PG4VNZ 1TB
CSSD-M2M1TPG4VNZ（シー・エフ・デー販売

10位 Ultimate SU650 240GB
ASU650SS-240GT-R（ADATA Technology）

 
Micron TechnologyのCrucial MX500 SSD 500GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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