今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 13 mini」が初めて2位浮上 2022/3/20
「BCNランキング」2022年3月7日から13日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone 13 mini（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone SE（アップル）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 arrows We（FCNT）
7位 AQUOS wish（シャープ）
8位 AQUOS sense6（シャープ）
9位 Galaxy S21 5G（SAMSUNG）
10位 Reno5 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone 13 mini（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone SE（アップル）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 arrows We（FCNT）
7位 AQUOS wish（シャープ）
8位 AQUOS sense6（シャープ）
9位 Galaxy S21 5G（SAMSUNG）
10位 Reno5 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。