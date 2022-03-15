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今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードが再び首位　2022/3/15

実売データ

2022/03/15 07:30

　「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

4位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

5位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

6位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

7位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

8位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

9位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

10位 MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）
 
K295GP


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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