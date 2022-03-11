NANDフラッシュメモリ搭載の「Crucial SSD」が首位！　今売れてる内蔵SSD　2022/3/11

「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、内蔵SSD.の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）
4位 SSD 980 PRO with Heatsink 1TB
MZ-V8P1T0C（SAMSUNG）
5位 SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）
6位 Crucial P2 500GB
CT500P2SSD8（Micron Technology）
7位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
8位 WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）
9位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
10位 WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）
4位 SSD 980 PRO with Heatsink 1TB
MZ-V8P1T0C（SAMSUNG）
5位 SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）
6位 Crucial P2 500GB
CT500P2SSD8（Micron Technology）
7位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
8位 WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）
9位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
10位 WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。