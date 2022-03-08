今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールとエレコムが首位争い　2022/3/8

実売データ

2022/03/08 12:00

　「BCNランキング」2022年2月21日から27日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール

2位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

3位　Wireless Combo MK270B
MK270B（ロジクール）

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

5位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

6位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

7位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

8位　Wireless Keyboard K230
K230（ロジクール）

9位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）

10位 MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）

10位 Bluetoothキーボード
SKB-BT25BK（サンワサプライ
 
TK-FDM110TXBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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