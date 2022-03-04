作業効率アップの内蔵SSDの売れ筋　2022/3/4

「BCNランキング」2022年2月21日から27日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 SSD 980 PRO with Heatsink 1TB
MZ-V8P1T0C（SAMSUNG）
4位 Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）
5位 SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）
6位 Crucial P2 500GB
CT500P2SSD8（Micron Technology）
7位 WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）
8位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
9位 SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）
10位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 SSD 980 PRO with Heatsink 1TB
MZ-V8P1T0C（SAMSUNG）
4位 Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）
5位 SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）
6位 Crucial P2 500GB
CT500P2SSD8（Micron Technology）
7位 WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）
8位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
9位 SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）
10位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。