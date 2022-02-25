PCの動作を素早く快適に！ 今売れてる内蔵SSDランキングTOP10　2022/2/25

実売データ

2022/02/25 18:00

　「BCNランキング」2022年2月14日から20日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

3位　Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー

4位　WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital

5位　SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG

6位　Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）

7位　Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（WesternDigital）

8位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）

9位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）

10位 WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital）
 
Micron Technologyが販売している内蔵SSD
「Crucial MX500 SSD 500GB CT500MX500SSD1」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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