いま売れているのはマイクロン？ウエスタン？　内蔵SSD売れ筋ランキング　2022/2/18

実売データ

2022/02/18 18:00

　「BCNランキング」2022年2月7日から13日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）

3位　Crucial P2 500GB
CT500P2SSD8（Micron Technology）

4位　Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）

5位　SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG

6位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital

7位　Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（WesternDigital）

8位　Ultra 3D SSD 1TB
SDSSDH3-1T00-G25（WesternDigital）

9位　SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）

10位 S160-512GB
（Biostar）
 
Crucial MX500 SSD 1TB CT1000MX500SSD1（Micron Technology）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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