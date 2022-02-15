今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクール「K275」が首位　2022/2/15

実売データ

2022/02/15 12:00

　「BCNランキング」2022年1月31日から2月6日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール

2位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

3位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

4位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）

5位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

6位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）

7位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

8位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

9位　MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）

10位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）
 
Wireless Keyboard K275


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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