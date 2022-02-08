今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールがエレコムを逆転して首位返り咲き　2022/2/8

「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。_
1位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
3位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
4位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
5位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
6位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard ＋ Stand combo
K375s（ロジクール）
7位 K780 Multi-Device Bluetooth Keyboard
K780（ロジクール）
8位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
9位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
10位 MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
3位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
4位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
5位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
6位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard ＋ Stand combo
K375s（ロジクール）
7位 K780 Multi-Device Bluetooth Keyboard
K780（ロジクール）
8位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
9位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
10位 MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。