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今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールがエレコムを逆転して首位返り咲き　2022/2/8

実売データ

2022/02/08 12:00

　「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。_

1位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

4位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

5位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

6位　K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard ＋ Stand combo
K375s（ロジクール）

7位　K780 Multi-Device Bluetooth Keyboard
K780（ロジクール）

8位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

9位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

10位 MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）
 
MK295GP


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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