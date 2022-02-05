今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、シャープ「AQUOS sense6」が5週ぶりTOP10入り 2022/2/5
「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年1月24日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、FCNT「arrows We F-51B」が4週連続で首位を維持した。同機種はdocomo版だが、au版の「arrows We FCG01」も3位に浮上。2機種同時にTOP3入りを果たした。5位にはシャープ「AQUOS sense6 SH-M19B」がランクイン。5週ぶりにTOP10に返り咲いた。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 arrows We FCG01（FCNT）
4位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
5位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
6位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
7位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
8位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
9位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年1月24日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、FCNT「arrows We F-51B」が4週連続で首位を維持した。同機種はdocomo版だが、au版の「arrows We FCG01」も3位に浮上。2機種同時にTOP3入りを果たした。5位にはシャープ「AQUOS sense6 SH-M19B」がランクイン。5週ぶりにTOP10に返り咲いた。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 arrows We FCG01（FCNT）
4位 Xperia 10 III SO-52B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
5位 AQUOS sense6 SH-M19B（シャープ）
6位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
7位 AQUOS sense4 basic A003SH（シャープ）
8位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
9位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。