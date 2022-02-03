作業に最適な最新ノートPCの売れ筋！　2022/2/3

実売データ

2022/02/03 07:30

　「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/CAW（NEC

2位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

3位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/CAL（NEC

4位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

5位　LAVIE N15 パールホワイト
N1530/CAW（NEC）

6位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）

7位　VivoBook Flip 14 M413DA
M413DA-EK30BTS（ASUS

8位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1530/CAL（NEC）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

10位 FMV LIFEBOOK AH42/F3 プレミアムホワイト
FMVA42F3W（富士通
 
LAVIE N15 


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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