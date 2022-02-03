作業に最適な最新ノートPCの売れ筋！　2022/2/3

「BCNランキング」2022年1月24日から30日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/CAW（NEC）
2位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
3位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/CAL（NEC）
4位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
5位 LAVIE N15 パールホワイト
N1530/CAW（NEC）
6位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
7位 VivoBook Flip 14 M413DA
M413DA-EK30BTS（ASUS）
8位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1530/CAL（NEC）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
10位 FMV LIFEBOOK AH42/F3 プレミアムホワイト
FMVA42F3W（富士通）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 LAVIE N15 パールホワイト
N1565/CAW（NEC）
2位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル）
3位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/CAL（NEC）
4位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）
5位 LAVIE N15 パールホワイト
N1530/CAW（NEC）
6位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）
7位 VivoBook Flip 14 M413DA
M413DA-EK30BTS（ASUS）
8位 LAVIE N15 ネイビーブルー
N1530/CAL（NEC）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
10位 FMV LIFEBOOK AH42/F3 プレミアムホワイト
FMVA42F3W（富士通）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。