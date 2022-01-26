今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニーが1位・2位を独占　2022/1/26

「BCNランキング」2022年1月10日から16日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
2位 BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
3位 4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
4位 AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）
5位 VIERA TH-55JZ2000（パナソニック）
6位 VIERA TH-55JZ1000（パナソニック）
7位 BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
8位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
9位 VIERA TH-48JZ1000（パナソニック）
10位 AQUOS OLED 4T-C55DQ2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）
2位 BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
3位 4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
4位 AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）
5位 VIERA TH-55JZ2000（パナソニック）
6位 VIERA TH-55JZ1000（パナソニック）
7位 BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
8位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
9位 VIERA TH-48JZ1000（パナソニック）
10位 AQUOS OLED 4T-C55DQ2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。