今売れてるミラーレス一眼TOP10、「OLYMPUS PEN E-PL10」が3位浮上　2022/1/26

「BCNランキング」2022年1月10日から16日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
2位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
3位 OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）
4位 EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）
5位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
6位 EOS M6 MarkII ダブルズームキット シルバー
EOSM6MK2SL-WZK（キヤノン）
7位 α7 IV
ILCE-7M4（ソニー）
8位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
9位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
10位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）
2位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）
3位 OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）
4位 EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）
5位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
6位 EOS M6 MarkII ダブルズームキット シルバー
EOSM6MK2SL-WZK（キヤノン）
7位 α7 IV
ILCE-7M4（ソニー）
8位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
9位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
10位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。