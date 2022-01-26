今売れてるミラーレス一眼TOP10、「OLYMPUS PEN E-PL10」が3位浮上　2022/1/26

実売データ

2022/01/26 07:30

　「BCNランキング」2022年1月10日から16日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン

2位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

3位　OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）

4位　EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSRP-24105ISSTMLK（キヤノン）

5位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー

6位　EOS M6 MarkII ダブルズームキット シルバー
EOSM6MK2SL-WZK（キヤノン）

7位　α7 IV
ILCE-7M4（ソニー）

8位　α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）

9位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン

10位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
 
E-PL10 EZ ダブルズームキット（WHT）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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