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今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードが連続首位　2022/1/18

実売データ

2022/01/18 12:00

　「BCNランキング」2022年1月3日から9日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

4位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム

5位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

6位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

7位　MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）

8位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

9位2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

10位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
 
K295GP


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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