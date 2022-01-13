ゲレンデでも大活躍！？ 今売れてるデジタルビデオカメラ 2022/1/13
実売データ
2022/01/13 17:30
「BCNランキング」2021年1月3日から9日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 10 Black
CHDHX-101-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992MS-T（パナソニック）
5位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
6位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
7位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
8位 Insta360 ONE X2
（Shenzhen Arashi Vision）
9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590MS-T（パナソニック）
10位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 10 Black
CHDHX-101-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992MS-T（パナソニック）
5位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
6位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
7位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
8位 Insta360 ONE X2
（Shenzhen Arashi Vision）
9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590MS-T（パナソニック）
10位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。