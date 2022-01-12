今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニー「BRAVIA XR」が1位・2位独占　2022/1/12

実売データ

2022/01/12 12:30

　「BCNランキング」2021年12月27日から2022年1月2日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
2位　BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）
3位　AQUOS OLED 4T-C55DQ2（シャープ
4位　VIERA TH-55JZ1000（パナソニック
5位　REGZA 48X8400（TVS REGZA）
6位　VIERA TH-55JZ2000（パナソニック）
7位　AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）
8位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）
9位　BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）
10位 BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）
 
XRJ-65A80J


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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