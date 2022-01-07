一家に一台欲しいBDレコーダー　売れ筋は？　2022/1/7

実売データ

2022/01/07 12:30

　「BCNランキング」2021年12月27日から2022年1月2日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ

2位　おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック

3位　ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー

4位　おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）

5位　おうちクラウドDIGA
DMR-2CW50（パナソニック）

6位　おうちクラウドDIGA
DMR-2W201（パナソニック）

7位　AQUOS ブルーレイ
2B-C05DW1（シャープ）

8位　REGZAブルーレイ
DBR-T1010（TVS REGZA）

9位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2100（ソニー）

10位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20DW1（シャープ）
 
2B-C10DW1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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