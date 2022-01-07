一家に一台欲しいBDレコーダー 売れ筋は？ 2022/1/7
実売データ
2022/01/07 12:30
「BCNランキング」2021年12月27日から2022年1月2日の日次集計データによると、BDレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ）
2位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック）
3位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー）
4位 おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）
5位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW50（パナソニック）
6位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W201（パナソニック）
7位 AQUOS ブルーレイ
2B-C05DW1（シャープ）
8位 REGZAブルーレイ
DBR-T1010（TVS REGZA）
9位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2100（ソニー）
10位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20DW1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10DW1（シャープ）
2位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック）
3位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-ZW1800（ソニー）
4位 おうちクラウドDIGA
DMR-4CW201（パナソニック）
5位 おうちクラウドDIGA
DMR-2CW50（パナソニック）
6位 おうちクラウドDIGA
DMR-2W201（パナソニック）
7位 AQUOS ブルーレイ
2B-C05DW1（シャープ）
8位 REGZAブルーレイ
DBR-T1010（TVS REGZA）
9位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2100（ソニー）
10位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20DW1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。