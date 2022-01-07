年末年始に売れた外付けSSDは？　2021/1/7

実売データ

2022/01/07 07:30

　「BCNランキング」2021年12月27日から2022年1月2日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー

2位　SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）

3位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）

4位　SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）

5位　SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）

6位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

7位　SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）

8位　SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）

9位　SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）

10位 外付けポータブルSSD 1TB ブラック
ESD-EJ1000GBK（エレコム
 
SSD-PG480U3-BA


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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