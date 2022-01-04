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2021年に売れたワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードがランキングを制する　2022/1/4

実売データ

2022/01/04 07:30

　「BCNランキング」 2021年01月01日～2021年12月12日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

3位　2.4GHzワイヤレスフルキーボードマウス
TK-FDM063BK（エレコム

4位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

5位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

6位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

7位　MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）

8位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）

9位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

10位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）
 
K295GP


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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