2021年に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、AirPodsシリーズが上位席捲、ソニー「WF-1000XM4(B)」は3位に食い込む 2022/1/3
実売データ
2022/01/03 12:00
「BCNランキング」 2021年01月01日～2021年12月12日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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