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2021年に売れたPC対応ゲームコントローラーTOP10、ロジクールのゲームパッドが首位、Xbox純正品も人気　2022/1/1

実売データ

2022/01/01 12:00

　「BCNランキング」 2021年01月01日～2021年12月12日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
マイクロソフト

3位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

4位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

5位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

6位　PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）

7位　EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）

8位　12ボタン アナログ/デジタル USBゲームパッド ブラック
JC-U2912FBK（エレコム）

9位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）

10位 Xbox ワイヤレスコントローラー + Windows 10用ワイヤレスアダプター
（マイクロソフト）
 
XBOX ワイヤレスコントローラー ＋ ＵＳＢーＣケーブル


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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