2021年に売れたPC対応ゲームコントローラーTOP10、ロジクールのゲームパッドが首位、Xbox純正品も人気 2022/1/1
実売データ
2022/01/01 12:00
「BCNランキング」 2021年01月01日～2021年12月12日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
3位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
4位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
5位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
6位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
7位 EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）
8位 12ボタン アナログ/デジタル USBゲームパッド ブラック
JC-U2912FBK（エレコム）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）
10位 Xbox ワイヤレスコントローラー + Windows 10用ワイヤレスアダプター
（マイクロソフト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル
（マイクロソフト）
3位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
4位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
5位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
6位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
7位 EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）
8位 12ボタン アナログ/デジタル USBゲームパッド ブラック
JC-U2912FBK（エレコム）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）
10位 Xbox ワイヤレスコントローラー + Windows 10用ワイヤレスアダプター
（マイクロソフト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。