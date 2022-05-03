今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクール「MK295GP」が12週ぶり首位　2022/5/3

「BCNランキング」2022年4月18日から24日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
2位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
3位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
4位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
5位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
6位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
7位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
8位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）
9位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
10位 無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
2位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
3位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
4位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
5位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
6位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
7位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
8位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）
9位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
10位 無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。